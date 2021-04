La vaccination contre le Covid-19 continue de diviser sur le circuit, dames et messieurs confondus. Interrogé vendredi sur le sujet, et si il allait se faire vacciner ou non, Novak Djokovic est lui resté bien mystérieux. "Je vais garder pour moi la décision de me faire vacciner ou pas, j'espère que tout le monde le respectera. Je ne veux pas être catalogué pro ou anti vaccin. Je suis content que les joueurs aient le choix", a expliqué le Serbe dans des propos relayés par le journal L'Equipe et le journaliste Ubaldo Scanagatta.

Questionné sur la problématique de l'obligation, ce qui est un sujet différent, le n°1 mondial a été beaucoup plus clair. Il est contre. "Sur le sujet de la vaccination, je pense que tout le monde devrait être libre de prendre la décision de se faire vacciner ou non", a-t-il expliqué. "Je ne veux pas être impliqué dans cette campagne. J'espère que ça ne deviendra pas obligatoire. Tout le monde devrait être libre de le faire ou nonet chacun doit respecter ce choix."

Il y a un an, Djokovic avait déjà parlé vaccin

Je suis le premier dans l'incertitude. Comment faire avec les voyages ? Moi, personnellement, je ne suis pas pour les vaccins. Je n'aimerais pas que quelqu'un m'oblige à se faire vacciner pour voyager", avait-il expliqué. Si ce sera la règle, la loi, qu'est-ce qui va se passer ? Je devrais alors décider si je vais me soumettre à ça ou non. Pour l'instant, je suis de cet avis. Je ne sais pas s'il va changer." Il y a un an pile, à deux jours près, Djokovic avait été déjà été aux centre des attentions concernant, à l'époque, un potentiel futur vaccin contre la Covid . Il s'était d'ailleurs montré prudent vu le peu d'avancés sur le sujet. "", avait-il expliqué.."

Personne ne peut obliger personne. Chacun est libre. Mais si vous appartenez à un circuit qui a des règles, si celles-ci exigent que vous vous vacciniez pour protéger tout les autres, alors Djokovic devra se vacciner s'il veut continuer à jouer au plus haut niveau. Cela vaut pour moi aussi", avait souligné le Majorquin. Quelques jours plus tard, Rafael Nadal l'avait repris de volée sur le sujet dans un entretien donné au journal La Voz de Galicia . "", avait souligné le Majorquin.

