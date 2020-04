La maladie a momentanément stoppé la carrière de Thanasi Kokkinakis, déjà troublée par les blessures. Ancien espoirs du tennis australien, le joueur de 24 ans, ex-65e mondial (ndlr : en 2015), a dû faire face à une mononucléose infectieuse, en fin d'année passée, qui l'a privé du dernier Open d'Australie et fait perdre près de 10 kilos. Dans une interview accordée à The Australian vendredi, Thanasi Kokkinakis, en convalescence, a raconté son combat.

"J'ai essayé de revenir sur le court fin décembre avant de me rendre compte que quelque chose n'allait pas et que je manquais de jus. Au départ, je pensais que c'était lié aux nombreux incendies qui ont touché l'Australie, a-t-il déclaré dans un premier temps. Après avoir été à l'hôpital de Melbourne, je suis revenu à Adelaïde et là ça a vraiment mal tourné. Je ne pouvais pas manger et j'avais du mal à boire de l'eau. Maintenant, ça va mieux, je me sens relativement en bonne santé, mais c'est frustrant."