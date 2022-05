Après Jo-Wilfried Tsonga, qui mettra fin à sa carrière après avoir disputé Roland-Garros (22 mai-5 juin), un deuxième membre des "Quatre Mousquetaires", ces tennismen français qui ont porté haut les couleurs de la France sur le circuit ATP lors des quinze dernières années, a annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison : il s’agit de Gilles Simon, qui a posté un court message sur les réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle.

A 37 ans, le Niçois a décidé de remiser ses raquettes au placard : "Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Elle s’arrêtera à la fin de l’année. Un énorme MERCI à tous ceux qui l’ont rendue possible", a tweeté celui qui a remporté, au total, 14 trophées au cours de ses 20 années sur le circuit ATP. Finaliste de la Coupe Davis en 2010, Gilles Simon avait atteint, au plus fort de sa carrière, le sixième rang mondial.

Redescendu à la 158e place, Simon, au mieux quart de finaliste à l’Open d’Australie (en 2009 face à Nadal) et à Wimbledon (en 2015 contre Federer) reste sur 6 défaites cette saison. Celui qui était surtout connu pour son sens du jeu, plus intello que l’explosif Tsonga ou le showman Monfils, et moins soyeux que Richard Gasquet, l’assure, "il n’y a aucune tristesse, aucun regret. Juste la volonté de mettre tout ce qu’il me reste. Sur chaque match, jusqu’à la fin". Il reste donc près de 6 mois à l'auteur du livre "Ce sport qui rend fou" pour en profiter.

