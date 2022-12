Il était sans aucun doute l'entraîneur le plus célèbre de l'histoire du tennis et pas le moins influent. Une star à part entière, aussi célèbre que certains de ses joueurs. Nick Bollettieri s'est éteint à l'âge de 91 ans. Il y a deux semaines, sa famille avait annoncé que son état de santé s'était dégradé. "Vous étiez un rêveur et un acteur, et un pionnier dans notre sport, vraiment unique en son genre", a réagi l'ancien numéro 2 mondial Tommy Haas, qui fut un de ses nombreux disciples. De fait, Bollettieri, c'est presque une vie entière consacrée au tennis.

Dès 1956, alors qu'il n'avait que 25 ans, l'Américain devient entraîneur après avoir quitté les Marines et abandonné ses études de droit. Mais ce n'est qu'un quart de siècle plus tard que le public découvre ce personnage aux méthodes révolutionnaires, doté d'une vraie vision, même si elle ne fera pas toujours l'unanimité. Bollettieri a fondé en 1978 son école de tennis, sa fameuse "Académie", à Bradenton, en Floride. On s'y forme, on tente de s'y relancer, on y reste ou on n'est que de passage, mais elle deviendra un lieu de passage obligé. La peau constamment bronzée, les lunettes noires vissées sur le nez, le coach est vite une figure incontournable du circuit.

Le jackpot avec Agassi et Courier

Au début des années 80, Bollettieri sort ses premières pousses, notamment Jimmy Arias et Aaron Krickstein. Deux clones, typiques du "style" Bollettieri : gros frappeurs, côté coup droit surtout. Ils sidèrent par leur précocité. Demi-finaliste de l'US Open et N.5 mondial à 19 ans, le premier ne confirmera toutefois jamais les espoirs placés en lui. Krickstein, lui, est toujours à ce jour le plus jeune vainqueur d'un tournoi ATP, à 16 ans et 2 mois. Il sera double demi-finaliste en Grand Chelem et 6e mondial à son plus haut.

Mais c'est avec la génération suivante que "Nicky" touche le jackpot, grâce à deux joueurs, Jim Courier et, surtout, Andre Agassi. Le Kid de Vegas est assurément LE joueur emblématique des années Bollettieri. Tennistiquement dans la lignée d'Arias et Krickstein, ce duo-là ira beaucoup, beaucoup plus haut, achevant de forger la légende du système Bollettieri et de son Académie. Celle-ci s'apparente à un camp d'entraînement aux méthodes ultrastrictes et presque militaires, où il est interdit de fumer, où les boissons gazeuses sont interdites, les horaires réglés à la minute près pour l'extinction des feux et les repas et les rencontres avec les familles limitées au minimum.

Mais la popularité du camp de Bradenton ne baissera pas. Boris Becker, les soeurs Williams, Venus et Serena, Monica Seles, Maria Sharapova, font partie de celles et ceux qui ont été formés ou ont collaboré avec Nick Bollettieri, signe de l'internationalisation des recrues du coach floridien. Mary Pierce a également passé sa jeunesse là-bas, tout comme Paul-Henri Mathieu, arrivé à Bradenton à l'âge de 16 ans. Fondu de tennis avant tout, Bollettieri était un coach de légendes. Et un coach de légende.

