C'est une idole dans son pays, et il n'y a pas de raison que ça change. D'après Petar Popovic, coach serbe du Bosnien Damir Dzumhur, qui s'est confié à nos confrères de L'Equipe, Novak Djokovic a une nouvelle fois donné un sacré coup de pouce à ses compatriotes joueurs de tennis classés à l'ATP. Il a ainsi mis à leur disposition dans son centre du tennis à Belgrade trois courts sous bulle, une salle de musculation et leur a offert logement (hôtel) et nourriture, pour préparer la nouvelle saison.