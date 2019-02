Tennis - WTA : La n°1 mondiale, Naomi Osaka, se sépare de Sascha Bajin

Malgré son statut et sa récente forme, la Japonaise, n°1 mondiale et victorieuse de l'Open d'Australie, a décidé de se séparer de son entraîneur, Sascha Bajin. "Salut tout le monde. Je ne travaillerai plus avec Sascha. Je le remercie pour son travail et lui souhaite le meilleur pour l'avenir", écrit Osaka sur son compte Twitter sans fournir de raisons à cette séparation.

Deux tournois du Grand Chelem remportés à ses côtés

Sous la direction de Sascha Bajin, en poste depuis fin 2017, Naomi Osaka est passé du 68e rang au classement du circuit féminin au sommet mondial. Le binôme a remporté Indian Wells, l'US Open en septembre, et l'Open d'Australie en janvier dernier.

Sascha Bajin a notamment reçu, grâce à sa protégée, le trophée WTA de meilleur entraîneur de l'année 2018.