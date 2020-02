Celui-ci ne comptera pas dans le bilan global de leurs affrontements. Mais Roger Federer et Rafael Nadal vont bien jouer l'un contre l'autre vendredi, une nouvelle fois. Ils ont rendez-vous au Cap en Afrique du Sud, patrie de la mère du Suisse, pour y disputer un match-exhibition intitulé "The match in Africa 6", dont les recettes seront reversées à la Roger Federer Foundation qui oeuvre pour l'éducation en Afrique depuis plus de quinze ans (un million et demi d'enfants ont bénéficié de ses programmes jusqu'ici). Eurosport 1 sera la seule chaîne à diffuser l'événement, aussi disponible sur Eurosport Player, en direct en France à partir de 19h30.

En lever de rideau, un double assez spécial aura lieu : Federer fera ainsi équipe avec le milliardaire américain et fondateur de Microsoft Bill Gates, tandis que Nadal sera associé à l'animateur-humoriste sud-africain Trevor Noah. Le "choc" entre le Suisse et l'Espagnol devrait avoir lieu sur les coups de 20h30 devant environ 50 000 personnes, un record pour un match de tennis.