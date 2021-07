Peu de surprises étaient attendues dans cette liste. La Fédération Française de Tennis n'a pas étonné plus que de raison dans son annonce des équipes de France pour les prochains Jeux Olympiques ( 23 juillet - 8 août ) et Paralympiques ( 24 août - 5 septembre ) de Tokyo cet été. Chez les messieurs, Gaël Monfils sera la tête d'affiche du groupe France, quand les quatre meilleures françaises représenteront les chances de Bleus chez les dames.

Monfils et Mladenovic en leaders, une première pour Humbert et Ferro

Le numéro un français, 17e mondial et en difficulté cette saison, sera épaulé par Ugo Humbert (2e français, 25e mondial), Jérémy Chardy (6e français, 61e mondial) et Gilles Simon (10e français, 97e mondial). La paire Nicolas Mahut - Pierre-Hugues Herbert sera aussi de l'aventure au Japon, mais uniquement pour l'épreuve de double. Chardy et Monfils feront équipe pour la deuxième paire française. Sans surprise, le numéro 4 français Benoît Paire n'a pas été retenu, comme la FFT l'avait annoncé il y a plusieurs semaines

Chez les dames, il y aura encore moins de surprises, puisque les quatre françaises du Top 100 mondial ont été retenues en simple et en doubles. Alizé Cornet, Kristina Mladenovic et Caroline Garcia défenderont les couleurs françaises comme à Rio en 2016, et Fiona Ferro sera aussi du voyage pour la première fois de sa carrière. Elle fera équipe avec Cornet en double, tandis que "Kiki" et "Caro" seront aussi associées dans ce tournoi, comme en 2016. L'équipe de France paralympique de tennis sera elle bien présente derrière Stéphane Houdet, candidat porte-drapeau de la sélection tricolore.

Kristina Mladenovic aux côtés de Caroline Garcia lors des JO de Rio Crédit: Panoramic

La liste complète de l'équipe de France de tennis pour les JO de Tokyo :

Simple messieurs :

Gaël Monfils

Ugo Humbert

Jérémy Chardy

Gilles Simon

Double messieurs :

Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (sélectionnés uniquement pour l’épreuve du double)

Jérémy Chardy / Gaël Monfils

Simple dames :

Fiona Ferro

Kristina Mladenovic (candidate porte-drapeau)

Alizé Cornet

Caroline Garcia

Doubles dames :

Caroline Garcia / Kristina Mladenovic

Alizé Cornet / Fiona Ferro

Simple messieurs (tennis-fauteuil) :

Stéphane Houdet (candidat porte-drapeau)

Nicolas Peifer

Frédéric Cattanéo

Gaëtan Menguy

Simple dames (tennis-fauteuil) :

Emmanuelle Mörch

Charlotte Fairbank