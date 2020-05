Toni Nadal : "Si je n’étais pas l’oncle de Rafael, je voudrais que Federer gagne tous les matches"

Dans le cadre d’une semaine spéciale Rafael Nadal sur nos antennes, son oncle Toni a accordé un entretien à Mats Wilander dans le "Players’ Cut". Il y dévoile, entre autres, toute son admiration pour le grand rival historique du Majorquin, Roger Federer.

Longtemps, Rafael Nadal a été la bête noire de Roger Federer. Et si la tendance s’est inversée ces dernières années, le Majorquin a rapidement eu les clés tactiques pour prendre le meilleur sur le Suisse, notamment grâce à son lift de coup droit dans la diagonale matraquant le revers du Suisse. Et dans le cadre de la semaine spéciale Nadal sur nos antennes, son oncle et ex-coach Toni est notamment revenu sur la finale de l’Open d’Australie 2009 entre les deux hommes au cours d’un entretien avec Mats Wilander.

Et il a dévoilé les coulisses de l’avant-match du côté espagnol alors que son poulain avait toutes les peines du monde à se remettre de son énorme combat de plus de cinq heures en demi-finale contre Fernando Verdasco. "Je me souviens quand Rafael est venu s’échauffer trois heures avant la finale, il était épuisé. Il avait mal aux bras, à l’épaule, il avait aussi une migraine. Il avait beaucoup de problèmes, n’avait pas l’air bien. (…) Il m’a dit qu’il ne pouvait pas courir et je lui ai répété pendant deux heures : ‘Tu dois essayer. Tu dois le faire’", a ainsi confié Toni. Sidérant quand on se souvient que c’est bien le "Taureau de Manacor" qui avait terminé le plus fort la finale contre Federer (7-5, 3-6, 7-6, 3-6, 6-2 en 4h19).

Coupe Davis Coupe Davis : Quand Djoko voulait jouer avec… Monaco IL Y A 6 HEURES

Play Icon WATCH Toni Nadal : "Sans ses blessures, Rafael serait le meilleur joueur de l'histoire" 00:01:02

"Federer est très élégant mais aussi très efficace"

Mais le Suisse avait eu sa chance dans chacun des quatre premiers sets. Souvent dominateur, il avait péché dans les moments importants et n’avait pu retenir ses larmes lors de la remise des trophées. "Je voulais que Rafael gagne le match, mais je n’ai jamais souhaité que l’adversaire soit triste. C’était un mauvais moment de voir Federer dans cet état. Il ne pouvait pas parler et s’est mis à pleurer. Pour nous, c’était bien que Rafael ait gagné, mais en fin de compte c’était une situation assez délicate", se souvient l’oncle du Majorquin avec une empathie sincère.

Car s’il a tout fait pour que Rafa l’emporte, Toni n’en garde pas moins un respect profond pour Federer. Et peut-être plus que ça, car en tant qu’amoureux du jeu, il avoue avoir un faible pour celui du Suisse. "Pour moi, c’est un joueur merveilleux. J’aime beaucoup regarder Roger Federer. Si je n’étais pas l’oncle ou si je n’avais pas été l’entraîneur de Rafael, je voudrais que Federer gagne tous les matches. En fin de compte, j’aime sa manière de jouer, parce qu’il est très élégant mais très efficace aussi. Je sais que Federer est le meilleur de tous les temps avec je ne sais qui ; peut-être Rod Laver. Ou peut-être Rafael qui n’est pas trop loin. Mais pour le moment, c’est Federer le meilleur", conclut-il.

Si Federer et Nadal affichent volontiers leur complicité en dehors des courts, l’admiration mutuelle est aussi au rendez-vous. Toni Nadal ne pouvait pas rendre un plus bel hommage au rival historique de son neveu.

Roland-Garros "Les matches marathon" : Votez pour le Roland-Garros que vous rêvez de voir sur Eurosport ! IL Y A 9 HEURES