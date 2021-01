Alex de Minaur commence souvent fort ses saisons. Et en 2021, il ne déroge pas à cette bonne habitude. Dès son premier tournoi de l'année à Antalya, l'Australien jouera une finale. Il est ainsi venu à bout de David Goffin, tête de série numéro 2 de l'épreuve, en trois manches (6-4, 3-6, 6-2) et 1h51 de jeu, mardi dans la première demi-finale de la journée. Il rencontrera mercredi le Français Jérémy Chardy (75e mondial) ou le Kazakh Alexander Bublik (49e) pour s'offrir le premier trophée de l'année.

Titré à 3 reprises depuis le début de sa carrière, De Minaur tentera d'étoffer un peu plus son palmarès. S'il y parvenait, il s'adjugerait son premier trophée sur le circuit depuis plus d'un an.