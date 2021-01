La roue a fini par tourner dans le mauvais. Pour son troisième match en trois sets consécutif, Jérémy Chardy s'est incliné (6-4, 6-7, 6-3) en un peu plus de deux heures de jeu (2h05 précisément) en demi-finale à Antalya mardi face au talentueux et imprévisible Alexander Bublik, 49e joueur mondial. D'abord franchement malmené, le Palois avait pourtant presque réussi à inverser totalement la tendance. Le Kazakh tentera, lui, de décrocher le premier titre de sa carrière mercredi face à Alex de Minaur, tombeur de David Goffin un peu plus tôt dans la journée (6-4, 3-6, 6-2).