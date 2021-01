Jérémy Chardy aime le "money time" en ce début de saison. Déjà vainqueur sur le fil de Fabio Fognini (7-6, 6-7, 7-6) au tour précédent à Antalya, le Français a réussi lundi à avoir une nouvelle fois le dernier mot au tie-break (10 points à 8) du troisième set face à l'Allemand Jan-Lennard Struff, 37e joueur mondial. Il l'a emporté 4-6, 6-2, 7-6 après 2h36 d'un combat à rebondissements. En demi-finale, il retrouvera le fantasque et talentueux Alexander Bublik qui a surpris la tête de série numéro 1, Matteo Berrettini (7-6, 6-4).

Mal parti, Chardy a su renverser la vapeur en début de deuxième set, avant de s'échapper dans le troisième avec un break d'avance. Mais Struff a su trouver les ressources pour refaire son retard et emmener le Palois dans un jeu décisif de tous les dangers. Les deux joueurs ont eu deux balles de match chacun, le Français parvenant à saisir sa seconde occasion. Avec ce troisième succès consécutif en Turquie, il compte d'ores et déjà plus de victoires à son compteur qu'en... 2020.