On peut difficilement faire plus cruel comme début d'année. Pierre-Hugues n'a toujours pas réussi à prendre le meilleur sur David Goffin sur le circuit. Jeudi, il a concédé sa 6e défaite en autant de matches face à son ami belge au 1er tour du tournoi d'Antalya en Turquie. Mais le Français n'a jamais été aussi près de l'emporter puisqu'il s'est retrouvé à 5 reprises à un point du match en fin de deuxième set, avant de totalement baisser pavillon (3-6, 7-5, 6-0) après 2h02 d'affrontement.

Tout s'est joué dans le dixième jeu de la deuxième manche. Alors qu'il menait d'un set et venait de breaker Goffin, Herbert a alors servi pour le match et a eu 5 occasions de conclure : d'abord deux consécutives à 40/15, puis trois autres après plusieurs égalités. Mais rien n'y a fait et il a fini par craquer. L'Alsacien, 83e à l'ATP, ne s'en est jamais remis : il a perdu les 9 derniers jeux de 3-6, 4-5 à 3-6, 7-5, 6-0.