La saison 2021 est bel et bien lancée. Elle l'est en tous cas pour Jérémy Chardy qui a signé une victoire un peu folle face à ce diable de Fabio Fognini, dimanche, après 2h53 de combat. Le Français s'est imposé en trois manches et trois tie-breaks (7-6, 6-7, 7-6), au 2e tour, face à "Fogna", revenu d'une lourde opération à la cheville ces dernières semaines, et s'est qualifié pour les quarts de finale où il affrontera lundi l'Allemand Jan-Lennard Struff.

Et que fait Chardy quand il est proche du précipice ? Et bien il ne tombe pas et sauve la situation. Totalement passé à côté de son jeu pour le gain du match, Fognini a offert sur un plateau le debreak et le troisième et dernier tie-break de la journée à son rival. Chardy a pleinement profité du cadeau du Ligurien pour remporter ce dernier jeu décisif sur le score de 7-5. Disputé et indécis, ce match entre les deux vétérans a été plaisant à suivre. L'âge c'est dans la tête.