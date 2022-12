Il aura laissé une empreinte indélébile dans le monde feutré de la petite balle. A 91 ans, Nick Bolletieri, célèbre pour avoir fondé une académie éponyme par laquelle sont passés une multitude de champions dont Andre Agassi, Boris Becker ou encore Maria Sharapova, s'est éteint lundi . La nouvelle a été officialisée par Tommy Haas, ex-numéro 2 mondial et actuel directeur du Masters 1000 d'Indian Wells. Au fur et à mesure de l'avancée de la journée, nombreux ont été celles et ceux qui ont salué sa vie et son oeuvre, à commencer par certains grands noms du sport, de toutes les générations. En voici un florilège.

Chris Evert : "Repose en paix Nick Bolletieri. Au-d'être le meilleur coach de tous les temps, tu as été si gentil avec moi, mes parents, mes frères et soeurs... ça signifiait plus que tout pour moi, tu avais un grand coeur et la joie de vivre..."

Martina Navratilova : "Repose en paix Nick. Tu étais un coach fantastique qui a transformé la manière dont le tennis est enseigné. Et surtout, tu étais un être humains d'une grande gentillesse, c'était un honneur de t'avoir connu..."

Billie Jean King : "Notre sport a perdu l'un de ses défenseurs et coaches les plus passionnés. Nick était toujours positif et tirait le meilleur de ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. Nos pensées et prières vont à sa famille et à son équipe à l'Académie. Qu'il repose en paix."

Denis Shapovalov : "J'ai appris la triste nouvelle au réveil. C'était un honneur de t'avoir connu. Je me souviendrai toujours de tes venues sur le court pour me donner des conseils. Tu as tant donné à notre sport, et on se souviendra de toi comme de l'un des plus aimables du sport. Repose en paix Nick."

Daniela Hantuchova : "Merci Nick pour tout. Je ne trouverai jamais assez de mots pour dire à quel point je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait, pas seulement pour moi, mais pour le monde du tennis et pour tous ceux d'entre nous qui ont eu la chance d'être tes étudiants."

Paul-Henri Mathieu : "Des souvenirs pour la vie. Repose en paix Nick."

Des entraîneurs célèbres ont aussi salué la mémoire du Floridien, au premier rang desquels ses compatriotes Brad Gilbert (ex-coach d'Andre Agassi) et Paul Annacone (coach de Taylor Fritz qui a aussi travaillé avec Roger Federer et Pete Sampras).

Brad Gilbert : "Repose en paix Nick. Tu étais un géant absolu qui a aidé des générations de joueurs."

Paul Anncone : "Coach, mentor, passionné de tennis et de la vie, cet homme nous manquera cruellement. Les morts ne suffisent pas. Merci Nick."

Patrick Mouratoglou : "Je suis très attristé par la disparition de Nick Bollettieri. La famille du tennis a perdu quelqu'un de très important aujourd'hui, quelqu'un qui a développé notre industrie et a offert des opportunités pour les coaches et les joueurs.Nous nous souviendrons de l'être humain très spécial que tu étais et tu nous manqueras."

