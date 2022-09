." C'est par ces mots que Roger Federer a conclu le message audio annonçant sa future retraite sportive (après la Laver Cup) la semaine dernière. Le Suisse a également assuré qu'il continuerait à jouer au tennis, mais "". Le voir disputer quelques exhibitions dans les années à venir n'a donc rien d'inenvisageable et certains semblent déjà prêts à sauter sur l'occasion. C'est notamment le cas des dirigeants du Real Madrid selon ESPN et le quotidien sportif espagnol AS.