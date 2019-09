Andreescu : "C'est dingue, je n'ai pas de mots, il faut qu'on me pince !"

Mais où s'arrêtera-t-elle ? Bianca Andreescu est en demi-finales de l'US Open. La jeune Canadienne de 19 ans, grande révélation de la saison, a éliminé la Belge Elise Mertens après un combat de trois sets (3-6, 6-2, 6-3) et un peu plus de deux heures mercredi soir en ouverture de la session de nuit sur le court Arthur-Ashe. Elle n'en finit plus d'épater, même s'il devient de plus en plus difficile d'être surpris devant ses performances.

La prodige de 19 ans affrontera jeudi la Suissesse Belinda Bencic pour une place en finale. "C'est dingue... Il y a un an, j'étais en qualifications... je n'ai pas de mots, il faut qu'on me pince !", a déclaré Andreescu qui, l'an dernier alors qu'elle était classée 208e à la WTA, n'avait pas passé les qualifications à Flushing Meadows. Elle a explosé cette année avec des titres à Indian Wells et Toronto, où elle a profité de l'abandon de Serena Williams en finale.

" On est bien dans la vraie vie ? On est bien dans la vraie vie ? "

En Australie en janvier, elle avait atteint le 2e tour après être passée par les qualifications. Elle avait aussi atteint le 2e tour à Roland-Garros avant de déclarer forfait pour une blessure à l'épaule gauche qui lui a ensuite fait manquer toute la saison sur gazon, y compris Wimbledon. "On est bien dans la vraie vie ? On est bien dans la vraie vie ?" a-t-elle lancé mercredi au public du court Arthur-Ashe.

La partie n'a cependant pas été facile pour la plus jeune des huit joueuses qui s'étaient hissées en quarts de finales, avec la perte notamment du premier set. "J'étais un peu énervée car je ne jouais pas mon meilleur tennis", a-t-elle expliqué. On l'a effectivement vu se frustrer énormément dans la première partie de la rencontre, mais elle a su passer le cap pour prendre progressivement le dessus sur son adversaire. Mertens n'est pourtant pas passée à côté de son match, mais dans la dernière manche, Bianca Andreescu était tout simplement au-dessus.