On attendait la première victoire française de l'édition 2019 de l'US Open. C'est Fiona Ferro qui s'est chargée de la décrocher. Opposée à Daria Gavrilova (N°95), la Tricolore a fait la course en tête lors de chaque manche et s'est logiquement imposée en deux sets et un peu moins d'1h30 de jeu (6-3, 6-4). Au deuxième tour, la joueuse de 22 ans défiera sa compatriote Kristina Mladenovic.

Vidéo - Ferro - Gavrilova : Les temps forts 02:50