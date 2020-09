Serena Williams a encore dû batailler, mais elle s’en est sortie, pour le 3e match de suite, au bout d’un long combat en trois sets, pour se qualifier pour une nouvelle demi-finale à Flushing Meadows. D’abord grandement bousculée par Tsvetana Pironkova, elle s’est imposée au bout de 2h11 (4-6, 6-3, 6-2) et attend désormais de savoir qui de Victoria Azarenka ou Elise Mertens la rejoindra dans le dernier carré. Pour se rapprocher d'un 24e titre du Grand Chelem ?

Depuis 2008, elle l’a toujours fait et il n’y avait donc pas de raison pour que Serena Williams ne retrouve pas une nouvelle fois les demi-finales à l’US Open. Mais face à la surprise du tournoi Svetana Pironkova, revenante sur le circuit WTA après trois ans de pause et tombeuse de Muguruza, Vekic ou Cornet, il fallait s’attendre à tout. Dans ce match entre toutes jeunes mamans, la 472e mondiale a failli réaliser un exploit, menant d’un set et un break.

S.Williams - Pironkova : Le résumé

Une Serena Williams en mode diesel

D’abord extrêmement solide au service (13/15 remportés derrière sa première balle dans le premier set), la Bulgare a fait parler ses qualités de relanceuse, et a montré toute son aisance en revers, grâce auquel elle a conclu plusieurs points importants pour distancer une Serena Williams qui a mis du temps à rentrer dans son match, multipliant les ratés (11 de ses 24 fautes directes du match dans le premier set).

Mais l’Américaine est une formidable championne, qui se bat jusqu’au bout, malgré un physique qui semble de plus en plus éreinté au fil du tournoi. Surtout, son service a encore fait des ravages (20 aces). Cela lui a permis ensuite de prendre le meilleur sur une adversaire, strappée à la jambe gauche et dont la baisse d’intensité a été fatale. Pironkova a craqué tout de suite après avoir pris le service de la tête de série numéro 3 dans le deuxième acte, loin de ses standards du premier set sur sa mise en jeu. Plus en confiance, plus précise car moins bousculée, Williams a enchaîné les coups de force, breakant notamment à 4-3 en sa faveur au terme d’un rally titanesque.

Dès lors, Pironkova n’a plus semblée capable de bousculer la joueuse aux 23 titres en Majeurs. Multipliant les services gagnants, elle n’a plus été inquiétée au service et a pris son temps pour se détacher, en deux temps, dans la dernière manche. Première joueuse de plus de 38 ans à se qualifier dans le dernier carré d’un Grand Chelem depuis Billie Jean King, Williams continue d’écrire sa légende, bien que sa demie, qu’elle jouera avec un jour de récupération à peine, s’annonce encore complexe.

