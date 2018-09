US Open - La finale dames opposera Serena Williams à Naomi Osaka

L'expérience face à la jeunesse ! Serena Williams, 36 ans et titrée à 23 reprises en Grand Chelem, sera opposée à Naomi Osaka, 20 ans et novice à ce stade de la compétition en Majeur, en finale de l'US Open. Une affiche qui n'a pas mis longtemps à se dessiner. L'Américaine a balayé Anastasija Sevastova dans la première demie, un succès en deux manches (6-3, 6-0) qui lui a ouvert les portes d'une 9e finale à New York. Elle a vite été rejointe par la Japonaise qui a écœuré Madison Keys (6-2, 6-4) dans la seconde demie. Serena - Osaka, une finale inédite qui sent la poudre.

Il n'y aura pas eu de suspense à Flushing Meadows la nuit dernière dans les deux demi-finales dames. Serena Williams, qui ouvrait le bal de la night session sur le court Arthur-Ashe, a mis le turbo pour décrocher sa 9e finale à New York. Pourtant, Anastasija Sevastova a cueilli à froid l'ancienne numéro un mondiale en prenant son service d'entrée de jeu pour mener 2-0. Un break initial qui a tout de suite réveillé Serena, pour le plus grand malheur de la Lettonne.

L'Américaine s'est fâchée, a mis un sacré coup d'accélérateur et n'a plus laissé qu'un seul jeu à Sevastova sur l'ensemble de la partie. Elle a notamment inscrit sept jeux de suite et infligé une bulle dans le second set à la Lettonne pour se hisser en finale de l'US Open. Un match solide où elle a frappé 31 coups gagnants et remporté 84% des points lorsqu'elle est montée au filet. Serena est en mission, et sera très dure à battre en finale.

Vidéo - Une frayeur d'entrée avant la fessée, Serena a balayé Sevasova 01:40

Osaka, surprise jusqu'au bout

Elle n'avait jamais atteint les quarts en Grand Chelem, la voici maintenant en finale. Naomi Osaka, 20 ans et véritable surprise de ce tournoi, n'a pas déçu face à Madison Keys. La Japonaise a semblé très sereine sur le court Arthur-Ashe pour sa première demi-finale en Majeur. Elle a breaké son adversaire deux fois de suite dans la première manche pour basculer en tête après 38 minutes de jeu.

Madison Keys a pourtant tenté de réagir mais impossible de prendre la mise en jeu d'Osaka. La Japonaise s'est montrée très solide sur les points importants en sauvant notamment les 13 balles de break auxquelles elle a été confrontée. Un mur défensif qui a finalement fait craquer l'Américaine. Sur une dernière faute directe de cette dernière, Naomi Osaka a pu lever les bras au ciel pour célébrer sa qualification pour la première finale en Grand Chelem de sa carrière, à seulement 20 ans. Elle sera donc opposée à Serena Williams, et devra faire parler la fougue de la jeunesse si elle veut prendre le dessus sur l'expérience de l'Américaine, déjà titrée à 23 reprises en Majeur.