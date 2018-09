La Fédération internationale soutient l'arbitre Carlos Ramos après Williams - Osaka

La Fédération internationale de tennis aura pris son temps. Un peu plus de 48 heures, pour être précis. Mais elle aura fini par apporter son soutien à l'arbitre de la finale du dernier US Open, Carlos Ramos, après la polémique née des mots de Serena Williams à son encontre. Via un communiqué publié ce lundi, l'instance a défendu le Portugais et ses décisions, "en accord avec les règles en vigueur".

"Carlos Ramos est l'un des arbitres les plus expérimentés et respectés du tennis, écrit ainsi l'ITF. Les décisions de M. Ramos étaient en accord avec les règles en vigueur, et on été validées par la décision de l'US Open d'infliger une amende à Serena Williams pour les trois infractions. Il est compréhensible que ce regrettable incident d'ampleur provoque un débat. Dans le même temps, il est important de se souvenir que M. Ramos a rempli son rôle d'arbitre en accord avec le règlement, et a agi à chaque instant avec professionnalisme et intégrité."

Pendant sa finale perdue face à Naomi Osaka, Serena Williams s'était vue infliger trois avertissements : un premier pour coaching, un second pour avoir fracassé sa raquette contre le sol, et un troisième pour avoir invectivé l'arbitre, le qualifiant de "voleur" et de "menteur". Plus tard, l'Américaine avait insinué en conférence de presse que Carlos Ramos avait fait preuve de sexisme : "Jamais un homme n'a eu de pénalité parce qu'il a dit 'voleur'."