Serena Williams en finale de l'US Open : "Il y a un an, je me battais pour ma vie"

Une finale qui sonne comme un symbole. Serena Williams n'est plus qu'à une marche de l'exploit à l'US Open. A bientôt 37 ans, elle est aux portes d'un 24e sacre majeur qui lui permettrait d'égaler le record absolu de titres en Grand Chelem, détenu jusqu'à présent par Margaret Court. Une situation encore impensable il y a tout juste un an. "C'est vraiment incroyable. Il y a un an, je me battais littéralement pour ma vie à l'hôpital après avoir eu mon bébé", a rappelé Serena, qui avait connu de sérieuses complications après son accouchement en septembre dernier.

En demi-finale la nuit dernière, la cadette des sœurs Williams a été étincelante en surclassant la Lettonne Anastasija Sevastova, qui était pour la première fois dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem, en à peine plus d'une heure (6-3, 6-0). Très émue après sa victoire, l'Américaine a mesuré tout le chemin parcouru depuis son accouchement : "Il y a tout juste un an j'en étais à ma troisième opération, il m'en restait encore une. Revenir de si loin, alors que j'étais dans un lit d'hôpital, que je ne pouvais ni bouger ni marcher, ni rien faire d'autre, seulement un an plus tard, pas seulement m'entraîner mais être en finale ici, et même atteindre deux finales d'affilée (après celle de Wimbledon, NDLR). Alors que, comme je l'ai dit, je n'en suis qu'au début... ça me donne le sentiment que j'ai encore un avenir très, très brillant."

Vidéo - Serena en mode passing, la puissance d'Osaka : le top 5 des points de jeudi 02:13

" J'ai le sentiment d'avoir déjà gagné "

En finale de l'US Open pour la 9e fois de sa carrière, Serena Williams a l'occasion de remporter le titre pour la 6e fois, ce qui serait un record dans l'ère Open. Six mois seulement après son retour sur le circuit, soulever un 24e trophée du Grand Chelem constituerait un exploit retentissant, mais l'essentiel est ailleurs pour la championne américaine. "A chaque fois que j'entre sur ce court, je suis tellement reconnaissante d'avoir l'opportunité de pratiquer encore ce sport. Peu importe ce qui se passe en finale, j'ai le sentiment d'avoir déjà gagné".

Avec le trophée en main samedi, elle entrerait dans le cercle fermé des mères devenues championnes. Court avait réussi cette prouesse en 1973, l'année suivant la naissance de son premier enfant, et celle de ses 31 ans, en s'offrant même un "petit Chelem" (Open d'Australie, Roland-Garros, US Open). La Belge Kim Clijsters l'avait-elle réalisée en 2009 à Flushing Meadows, à 26 ans, dix-neuf mois après avoir mis au monde sa fille Jada.

La finale sera un vrai choc des générations entre Serena Williams, 36 ans et 11 mois, et Naomi Osaka, 20 ans. Les deux joueuses ne se sont affrontées qu'une seule fois, c'était à Miami en mars dernier, et la Japonaise avait balayé l'Américaine, pour qui c'était seulement son deuxième tournoi après son retour à la compétition. "Je n'étais définitivement pas au meilleur de ma forme. A cette époque, j'allaitais, donc la situation était complètement différente. J'espère ne plus jamais jouer comme ça. Je ne peux que mieux jouer samedi", a expliqué l'ancienne numéro un mondiale, prête à en découdre et à redevenir la patronne, quatre ans après son dernier titre à Flushing Meadows.