Impériale Serena

Une victoire, un record égalé et un autre dans le viseur. Serena Williams n'a pas fait les choses à moitié jeudi soir sur un court Arthur-Ashe tout acquis à sa cause et qu'elle n'a pas déçu. L'Américaine a passé Elina Svitolina à la moulinette (6-3, 6-1) en 70 minutes pour foncer vers sa 10e finale new-yorkaise. C'est aussi son 101e succès à l'US Open, ce qui lui permet d'égaler la marque de Chris Evert. Mais c'est évidemment un autre record, celui des 24 titres en Grand Chelem de Margaret Court, que Serena convoite encore et toujours. La revoilà à une marche de cette page de légende. Et si elle reste sur trois échecs en finale depuis un peu plus d'un an, elle parait en mission dans ce tournoi.

