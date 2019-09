L'US Open, plus "open" que jamais

L'histoire du jour

Plus que l'histoire du jour, c'est peut-être l'histoire du tournoi qui s'est nouée cette nuit sur le court Arthur-Ashe. Le premier grand tournant de la quinzaine, a minima. Novak Djokovic, numéro un mondial, tenant du titre et principal candidat à sa propre succession, a quitté la scène. Tourmenté par son épaule gauche depuis plusieurs jours, le Serbe a abandonné lors de son huitième de finale face à Stan Wawrinka. Seul Djokovic lui-même sait à quel point cette blessure a pesé dans l'issue de son combat face à Stan Wawrinka, mais le résultat est là.

Il convient tout de même de souligner que Wawrinka, avant ce dénouement, avait sorti un match dont il a le secret. Pour lui, il est sans doute plus complexe d'aborder un match contre Paolo Lorenzi que face à Novak Djokovic. Devant un tel monstre, il ne se pose aucune question. Il envoie du bois, point barre. Stan a passé l'âge des complexes. Il en a donc donné au Djoker pour son argent, et c'était visiblement trop pour ce Nole-là.

Le chat belgradois désormais hors jeu, les souris vont affluer sur la piste de danse. Depuis quatorze mois, Djokovic a fait la pluie, pour les autres, et le beau temps, pour lui. Cette seconde semaine de l'US Open s'annonce donc plus ouverte que jamais. Roger Federer et Rafael Nadal paraissent plus que jamais avoir rendez-vous, dimanche prochain, pour ce premier duel new-yorkais, blockbuster américain qu'ils se sont échinés à ruiner depuis plus d'une décennie. S'ils n'y arrivent pas cette année, ils n'y arriveront sans doute jamais.

Mais attention, le coup de semonce du Ashe dimanche soir en annonce peut-être d'autres. Stan Wawrinka, lancé, sera compliqué à arrêter. Il y a une place à prendre et le Vaudois n'a pas été le dernier à saisir sa chance. Son quart de finale à venir contre Daniil Medvedev a l'attrait de la découverte. Son vainqueur explorera une contrée inconnue, pour le Russe, ou délaissée depuis longtemps dans le cas de Wawrinka. Alors, Federer, Nadal, oui. Mais il souffle désormais sur ce tournoi un vent d'incertitude, de ceux qui sont de nature à tout emporter.

Vidéo - Djokovic - Wawrinka : Les temps forts 03:01

The hit of the night

Celui-ci n'est pas loin d'être le point de la quinzaine. Quel rallye ! Il y a tout, jusqu'à son dénouement subtil, signé Grigor Dimitrov.

Vidéo - Le point de fou de Dimitrov qui a mis de Minaur au pas 00:59

J'ai aimé

Revoir le "vrai" Grigor Dimitrov. Ou ce qui s'en est approché de plus depuis des mois. Alex De Minaur, battu en huitièmes par le Bulgare dimanche, en a témoigné : "malheureusement pour moi, c'était le retour du Grigor d'avant aujourd'hui". Jusqu'ici, on pouvait arguer que le Bulgare avait bénéficié d'un tableau royal mais son match contre l'Australien s'est avéré très convaincant. Evidemment, Federer, ce sera une autre histoire. Mais dans cette quinzaine, il met quand même un bon coup de boule à son récent spleen.

Le recul d'Ashleigh Barty. Eliminée en huitièmes de finale par la Chinoise Wang Qiang (6-2, 6-4 en 1h22), l'Australienne n'a jamais trouvé la bonne carburation dans ce tournoi. Mais j'aime la vision des choses de la gagnante de Roland-Garros : "Aujourd'hui, c'était une dure journée au boulot, mais ça reste une année incroyable. Je mets très facilement les choses en perspective. Que j'aie gagné un match de tennis ou pas, que j'aie remporté un Grand Chelem ou pas, ça ne fait rien. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit."

Vidéo - Apathique et dépassée à l'échange, Barty ne s'est jamais révoltée : le résumé de sa défaite 02:37

Je n'ai pas aimé

Le match de David Goffin. A défaut de le battre, je pensais vraiment le Belge capable de bousculer Roger Federer dimanche. Il l'a fait. Pendant trois jeux. Après quoi ce fut une boucherie : 6-2, 6-2, 6-0. "Même en début de match, a confié le Liégeois, je ne me sentais pas super, c'est lui qui me donne le break. Ce n'est pas le match que j'espérais." Nous non plus.

Juste pour savoir

Y a-t-il encore des gens inquiets pour Federer ?

Stop ou encore pour le conte de fées de Kristie Ahn ?

Qui est le grand favori de cet US Open désormais ? Nadal ? Federer ?

3 stats à retenir

Avec 89% de balles de break converties (8 sur 9), Roger Federer a enregistré dimanche le 3e meilleur ratio de sa carrière en Grand Chelem parmi les matches où il s'est procuré au moins 5 balles de break. A titre de comparaison, depuis le début de sa carrière en Grand Chelem, le Suisse a converti 42% de ses balles de break. Il n'y a deux face à Andy Roddick en demi-finale de l'Open d'Australie 2007 et en 2013 au 1er tour de Roland-Garros que Federer a fait mieux : 7 sur 7 dans les deux cas.

Stan Wawrinka a disputé dimanche contre Novak Djokovic le 9e match de sa carrière face à un numéro un mondial en Grand Chelem. Le Suisse a désormais un bilan positif : 5 victoires, 4 défaites. Voici la liste de ses succès contre les N°1 :

Finale Open d'Australie 2014 - Rafael Nadal

Finale Roland-Garros 2015 - Novak Djokovic

Finale US Open 2016 - Novak Djokovic

Demi-finale Roland-Garros 2017 - Andy Murray

Huitième de finale 2019 - Novak Djokovic

Le bilan de Wawrinka hors Grand Chelem aucune victoire, 17 défaites.

Pour la 6e fois de sa carrière, Novak Djokovic a été contraint d'abandonner en Grand Chelem. Depuis le début de l'ère Open, seulement trois joueurs enregistrent plus d'abandon que le Serbe en Grand Chelem : Janko Tipsarevic (8), Michael Llodra (7) et Wayne Ferreira (7).

Vidéo - Le moment où le Djoker a dit stop 01:30

Le quiz du jour

La réponse au quiz de dimanche : il s'agissait de compléter une suite logique, celle des joueurs ayant battu Pete Sampras à l'US Open . Manquaient Jaime Yzaga (1988, 1994) et Marat Safin (2000).

Le quiz de ce lundi, et même trois pour le prix d'un. Voici trois suites. Chacune d'entre elles comporte un intrus . Pour rappel, tout ceci a évidemment un rapport avec l'US Open. Ceux qui répondront Amélie Mauresmo pour la première suite parce que c'est une femme et pas les autres auront perdu ;)

. Cédric Pioline - Amélie Mauresmo - Richard Gasquet - Jo-Wilfried Tsonga - Gaël Monfils

. Lendl-Cash, Connors-Krickstein, Sampras-Corretja, Roddick-Nalbandian, Nadal-Thiem

. Peter Wessels - Igor Andreev - Juan Martin del Potro - Gaël Monfils - Mikhail Youzhny

Le sondage du jour