Osaka a donné la leçon

Naomi Osaka a joué comme la tenante du titre et la numéro un mondiale qu'elle est. Coco Gauff, elle, a fait ses 15. Résultat, il n'y a ps eu de match samedi soir en ouverture de la night session sur le court Arthur-Ashe. La Japonaise s'est imposée 6-3, 6-0 en 65 minutes pour se hisser en huitièmes de finale. Au prochain tour, la Japonaise dont le trône mondial est menacé à Flushing Meadows affrontera la Suissesse Belinda Bencic (12e) qui a profité du forfait de son adversaire du 3e tour Anett Kontaveit, malade.

"Je n'avais plus été aussi concentrée depuis l'Australie. Désolée, Coco, que ce soit tombé ce soir", a lancé à la fin du match Osaka, qui avait enchaîné les titres à Flushing Meadows en 2018 puis à Melbourne en 2019 avant de connaître une saison plus mitigée. A New York elle a connu un début de tournoi laborieux puisqu'il lui a fallu trois sets et 2h30 pour écarter la Russe Anna Blinkova (84e).

Vidéo - 6-3, 6-0 en 65 minutes : Osaka était (beaucoup) trop forte pour Gauff 03:01

Emotion sur le court

Gauff s'est fait un nom et une place dans le coeur des Américains en atteignant les 8e de finale à Wimbledon en battant notamment Venus Williams au 1er tour. Samedi, en pleurs, elle a été réconfortée sur le court par Osaka qui lui a demandé de rester avec elle pour l'interview. "C'est mieux que d'aller pleurer sous la douche", lui a-t-elle dit. S'en est suivi un moment où les deux joueuses en proie à une intense émotion et en pleurs toutes les deux se sont échangé remerciements et compliments.

"Naomi m'a demandé de rester mais je ne voulais pas parce que je savais que j'allais pleurer tout le temps", a commencé par souffler, entre deux sanglots, la favorite du public. "C'était génial et je vais beaucoup apprendre de ce match", a-t-elle conclu en remerciant encore son adversaire. En prenant la parole, Osaka a elle-même eu ses premiers mots étranglés par l'émotion. "Je ne suis pas un mentor. Vous avez élevé une immense joueuse. Coco, tu es géniale", a-t-elle lancé à l'adresse du clan de Gauff.