Quand Kyrgios reprend le doigt d’honneur de Medvedev sur son profil Twitter

Le Buzz

Daniil Medvedev n’a pas tout perdu. Le Russe a été condamné à payer 9 000 dollars d'amende après son coup de sang lors de son match du 3e tour de l'US Open remporté contre l'Espagnol Feliciano Lopez, ont annoncé les organisateurs samedi. Le joueur a reçu 5 000 dollars pour conduite antisportive et 4 000 pour un geste obscène qui ne lui avait pas été reproché durant le match, mais qui avait été vu sur l'écran géant du court.

Mais, au passage, il a aussi reçu le soutien du plus grand perturbateur du circuit, un certain Nick Kyrgios. L’Australien, qui avait déjà twitté son soutien quelques heures après la qualification du Russe, s’est permis une nouvelle facétie en mettant la photo du doigt d’honneur de Medvedev comme photo de bannière Twitter. Entre trublions, on se serre les coudes.