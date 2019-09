Federer à son tour au tapis !

Voilà la deuxième lame qui coupe le poil. Quarante-huit heures après la sortie de route sur abandon de Novak Djokovic, le haut du tableau se retrouve orphelin de son autre géant. Roger Federer s'est incliné mardi soir en cinq sets (3-6, 6-4, 3-6, 6-4, 6-2) face à un Grigor Dimitrov ressuscité après des mois à traîner sa misère sur le circuit. Jamais dans le bon rythme même s'il a longtemps fait la course en tête dans ce quart de finale, Federer échoue une nouvelle fois dans sa quête d'un 6e sacre à New York, où il ne s'est plus imposé depuis maintenant onze ans.

Ce n'était clairement pas du bon Federer sur le court Arthur-Ashe. Déjà moribond lors de ses deux premières sorties en night session face à Nagal et Dzumhur, il est apparu emprunté, incapable de tenir la balle à l'échange, notamment côté coup droit, souvent un révélateur chez lui. Un break rapide en début de match lui avait pourtant permis de bien se lancer et de s'assurer le gain du premier set en serrant la vis sur sa mise en jeu. Personne n'aurait alors imaginé une telle issue. Mais dès le début de la deuxième manche, les difficultés ont commencé.

Le contrôle du score, mais pas celui du match

Multipliant les fautes, le numéro 3 mondial a concédé son service pour la première fois de la partie à 2-2 dans ce deuxième acte. Très vite, ce qui aurait pu n'être qu'un épiphénomène s'est avéré être un mal plus profond : Federer était à côté de son tennis. A partir de là, il n'a plus joué que par à-coups. Quelques éclairs pour entretenir l'illusion et une flamme de plus en plus vacillante. Comme lorsqu'il a débreaké à 5-3, pour lâcher son engagement, et le set, dans la foulée.

Illusion, encore, lorsqu'en fin de troisième manche, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem a porté l'estocade en signant deux breaks consécutifs. A défaut d'avoir réellement le contrôle du match, Federer avait toujours celui du score. Mais quelque chose clochait, clairement. Le public du Arthur-Ashe, qui connait son Federer illustré sur le bout des doigts, ne s'y est pas trompé. Crispé comme jamais (les apparitions sur l'écran géant de spectateurs se tenant la tête dans les mains ou… priant se sont multipliées au fil des jeux), il sentait que "Rodgeur" n'était pas dans son assiette.

5e set : le physio puis le naufrage pour Federer

Comme pour le confirmer, illico presto, Grigor Dimitrov a pris le service de son adversaire dès le premier jeu du quatrième set. Ce break, Federer allait le traîner comme un boulet jusqu'au bout. Il a pourtant obtenu quatre opportunités pour recoller à 5-5 dans une fin de set étouffante, mais Dimitrov a tenu bon pour entraîner le Suisse dans une cinquième manche que l'on imaginait étouffante. Elle ne le fut pas.

Au changement de côté suivant, Roger Federer a demandé un temps mort médical pour se faire manipuler par le physio. A son retour, la messe fut pliée en un quart d'heure : un break, puis deux. A 4-0, Dimitrov n'a plus eu qu'à achever la bête blessée. C'est un jour immense pour lui. Il vit un US Open inespéré. Et nous, décidément, un drôle de tournoi…