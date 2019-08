Elles ont tremblé mais elles sont passées. Ashleigh Barty et Karolina Pliskova, respectivement têtes de série 2 et 3 de cet US Open, ont franchi le 1er tour lundi dans la douleur. L’Australienne a eu besoin de trois sets mais a fini par renverser la Kazakhstanaise Zarina Diyas (1-6, 6-3, 6-2) en 1h41 de jeu, tandis que la Tchèque s’en est sortie en deux tie-breaks (7-6, 7-6) contre sa compatriote Tereza Martincova.

On a connu entrée en matière plus sereine. Ashleigh Barty a certainement cru vivre un cauchemar quand elle s’est rapidement retrouvée menée 4-0 sur le court Arthur Ashe. Mais la numéro 2 mondiale a laissé passer l’orage et le premier set, perdu 6-1, et a réussi à reprendre ses esprits et le contrôle de la partie. La confiance accumulée cette saison lui a certainement permis d’éviter le pire, malgré un jour sans marqué par 36 fautes directes.

Pliskova a aussi douté

Plombée par sa première balle (43 % seulement), Barty est néanmoins parvenue à serrer le jeu pour faire la différence à 4-3 et égaliser à une manche partout. Le dernier acte n’a été ensuite qu’une formalité. L’Australienne n’a pas été la seule à connaître des difficultés puisque Karolina Pliskova a passé cinq minutes de plus sur le court qu’elle (1h46), plus tôt dans la journée. Si la Tchèque n’a pas abandonné de set en route, elle n’en a pas été très loin.

Menée 5-4 dans la première manche, elle a débreaké alors que son adversaire servait pour virer en tête. Pliskova a ensuite fait la différence in extremis, remportant le tie-break 8 points à 6. La suite a semblé plus aisée avec un break rapidement dans l’escarcelle. Mais Martincova a refait son retard… pour s’incliner à nouveau dans le jeu décisif de la seconde manche. Au 2e tour, elle affrontera la Géorgienne Mariam Bolkvadze. Barty, elle, sera opposée soit à Lauren Davis, soit à Johanna Larsson.