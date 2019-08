Cette fois, nous y sommes presque. Après le tirage au sort effectué jeudi, le programme des deux premiers jours de l’édition 2019 de l’US Open a été en partie dévoilé. Le tenant du titre et numéro 1 mondial Novak Djokovic, Roger Federer ainsi que toute la partie haute du tableau du simple messieurs lanceront le tournoi dès lundi. Il en sera de même pour la partie basse du tableau du simple dames : Ashleigh Barty et le choc attendu des anciennes reines du circuit entre Serena Williams et Maria Sharapova animeront aussi cette première journée.

La suite et la fin de ce 1er tour aura lieu mardi avec en vedettes Rafael Nadal et Dominic Thiem, ainsi que l’affiche 100 % canadienne entre Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov notamment. Plus généralement, cette deuxième journée mettra donc en scène les matchs de la partie basse du tableau masculin et de la partie haute du tableau féminin avec Naomi Osaka, Simona Halep, Bianca Andreescu ou encore Cori Gauff.

Le programme précis de ces deux premiers jours de tournoi n’a toutefois pas été révélé : on ne sait pas encore qui aura les honneurs de la première "night session" de la quinzaine par exemple.