Après Petra Kvitova et Simona Halep, Kiki Bertens est la troisième grande tête de série à quitter New York. La Néerlandaise n’a pas existé samedi au 3e tour contre Julia Goerges, 30e joueuse mondiale, qui l’a largement emporté (6-2, 6-3) en un peu plus d’une heure et quart (1h17 exactement). L’Allemande atteint ainsi les huitièmes de finale à Flushing Meadows pour la deuxième fois de sa carrière. Elle y retrouvera la Croate Donna Vekic, qui s’est aisément imposée contre la Kazakhstanaise Yulia Putintseva (6-4, 6-1), pour une place en quarts de finale.

Plus d'infos à suivre...