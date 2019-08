Au lendemain des qualifications pour le 2e tour de Mahut, Benchetrit et Barrère, les qualifications de l'US Open se sont poursuivies mardi chez les messieurs. Et elles ont fait deux victimes côté français. Battu sèchement par l'Espagnol Adrian Menendez-Maceiras (6-2, 6-2), Quentin Halys a pris la porte. Quant à Maxime Janvier, le Slovaque Norbert Gombos lui a infligé le même sort (6-3, 6-2).

Pour trouver des bonnes nouvelles, il fallait donc regarder ailleurs. Du côté de Constant Lestienne et Enzo Couacaud. Le premier a tremblé mais a finalement battu l'Allemand Matthias Bachinger (7-6, 3-6, 7-5). Le second s'est défait de Alexei Vatutin en deux sets (7-6, 6-3). Mercredi, début du 2e tour avec Koepfer-Mahut, Barrère-Milojevic et Benchetrit-Zhang.