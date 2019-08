On savait déjà que Rafael Nadal était sur une autoroute. On sait désormais que certains péages sont même gratuits. Ce jeudi, alors que l’Espagnol était prévu en "night session" face à Thanasi Kokkinakis, l’Australien a jeté l’éponge quelques heures avant le duel. Le corps de l’ancien espoir aussie a encore lâché, au niveau de l'épaule droite comme souvent. L’occasion parfaite pour Nadal de déjà filer au 3e tour, en s’économisant plus que de raison.

Facile vainqueur face à John Millman lors de son entrée en lice, le numéro 2 mondial se retrouve donc en posture rêvée pour la suite du tournoi. Car sa fraîcheur physique, peut-être plus importante pour lui que pour n’importe quel autre joueur du circuit, devrait être au rendez-vous. Surtout, après un premier tour meurtrier (Thiem, Tsitsipas, Kachanov voire Bautista-Agut tous éliminés), il semble seul en piste dans le bas du tableau.

Bien sûr, le marathonien Alexander Zverev est encore là mais l’Allemand a pris l’exact contre-pied de l’Espagnol en s’éternisant sur le court : il a déjà joué une dizaine de sets contre trois seulement pour Nadal. Au 3e tour, frais comme un gardon, il affrontera le vainqueur du duel entre Fernando Verdasco et Hyeon Chung.