Est-ce bien à nouveau votre épaule gauche qui vous a fait souffrir ?

Novak DJOKOVIC : Oui, c'est l'épaule.

Y a-t-il eu un moment précis dans ce match où vous avez senti que vous ne pourriez pas vous en sortir ?

N.D. : Ecoutez, je veux féliciter Stan. C'est un grand joueur, je lui souhaite le meilleur dans ce tournoi. Je ne veux pas parler de mes blessures. Je l'ai déjà dit dans le passé, je m'en tiens à ça. J'ai abandonné, je vous ai dit que c'était mon épaule gauche, je n'ai rien à dire de plus.

Certains ont cru que votre blessure n'était pas si grave et que, peut-être, vous en aviez fait une affaire plus sérieuse qu'elle ne l'était vraiment. Visiblement, ce n'était pas le cas...

N.D. : Je ne suis pas vexé par ça, je ne me sens pas maltraité par qui que ce soit. Franchement, je ne prête pas attention à tout ça. Je respecte les autres. J'espère que les autres me respectent et qu'ils respectent ma décision de me retirer aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savaient pas vraiment ce qu'il se passait exactement, ce qu'il en était, donc je ne leur en veux pas. Je suis désolé pour le public (dont une partie l'a sifflé à sa sortie), il était venu pour voir un match entier, je comprends sa déception.

On vous imagine très frustré...

N.D. : Oui, c'est frustrant (sourire). Très frustrant. Mais ce n'est pas la première fois ni la dernière qu'un joueur se blesse et doit abandonner. Même dans un grand évènement. Mais évidemment, juste en sortant du court, ça fait mal.

Même si vous étiez diminué, qu'avez-vous pensé de la performance de Stan ?

N.D. : Je l'avais dit avant le match, on sait ce que Stan a accompli dans sa carrière, c'est un joueur de grand match. Il aime les grandes scènes, contre les meilleurs joueurs du monde. Il a souffert de blessures sérieuses lui aussi, donc je suis sûr qu'il comprend. C'est super de le voir à nouveau au plus haut niveau. Je l'aime beaucoup, on s'entend bien.

Sans entrer dans les détails de votre blessure, avez-vous une idée de sa gravité ? Ou de la durée de votre absence ?

N.D. : J'ai essayé plusieurs traitements et pris divers avis au cours des deux dernières semaines. Je dois voir comment mon épaule réagit. Ne pas jouer, me reposer, ça va accélérer la guérison. C'est frustrant, mais la saison n'est pas finie. J'ai prévu de jouer à Tokyo et j'espère être en mesure de m'y tenir.

Avez-vous pensé à abandonner plus tôt ? La limite entre continuer, prendre des risques, ou arrêter, est-elle compliquée à trouver parfois ?

N.D. : La douleur a été constante pendant plusieurs semaines. Certains jours très forte, d'autres jours moins. On a essayé plusieurs choses. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. On veut toujours espérer mais quand vous sentez que vous n'êtes plus capable de frapper la balle...

La fin est frustrante mais comment jugez-vous votre campagne en Grand Chelem cette année ?

N.D. : Encore une fois, la saison n'est pas terminée. La saison en Grand Chelem, oui. J'en ai gagné deux, je ne peux pas me plaindre. Vraiment pas. Pour la suite, nous verrons bien. Il reste beaucoup de gros tournois à venir. Au classement, j'ai encore beaucoup de points à défendre si je veux rester numéro un. Rafa joue très bien, Roger aussi. J'espère juste être en mesure d'être compétitif. Si je suis en bonne santé, je pense que je peux faire de belles choses en Asie et sur la saison indoor, historiquement, je m'en sors plutôt bien en général.

Dans la course au record des titres en Grand Chelem, c'est un coup d'arrêt pour vous…

N.D. : Ce n'est pas un secret, bien sûr que j'aimerais battre ce record. Mais dans le même temps, c'est un long chemin devant moi. J'espère jouer encore plusieurs années. C'est mon intention. Je ne vois pas la fin du chemin au prochain coin de rue. Le plus important, c'est de garder mon corps et mon esprit prêts à me battre, et prêt à me battre surtout dans ces grands rendez-vous.