Elle ne l’avait jamais battue en Grand Chelem, c’est désormais chose faite. A sa 11e tentative, Victoria Azarenka a enfin pris le meilleur sur Serena Williams jeudi, au terme d’un "choc des mamans" qui a tenu toutes ses promesses en demi-finale. La Biélorusse a d’autant plus de mérite qu’elle a surmonté un départ difficile pour finalement renverser son adversaire (1-6, 6-3, 6-3). Défaite en finale de l’US Open par l’Américaine en 2012 et 2013, elle a donc pris une sacrée revanche. Mais pour aller chercher son 3e titre du Grand Chelem après les éditions 2012 et 2013 de l’Open d’Australie, il lui faudra surpasser Naomi Osaka, tombeuse de Jennifer Brady, (7-6, 3-6, 6-3) plus tôt dans la nuit.