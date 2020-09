Très avare en fautes directes (3 dans le premier set et 13 en tout), De Minaur a bondi sur l’occasion, alignant 6 points pour virer en tête. Visiblement marqué par la tournure des événements, son adversaire canadien a ensuite baissé de pied, perdu le fil et multiplier les cadeaux. D’une régularité de métronome en fond de court, l’Australien a capitalisé sur les erreurs adverses et s’est montré de plus en plus entreprenant dans le jeu, réalisant au passage quelques exploits en défense et au passing, pour s’imposer solidement en trois manches.