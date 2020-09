Le défi de ce 2e tour était forcément complexe pour Richard Gasquet. Alex de Minaur n’est pas le joueur le plus médiatique de la "Next Gen", mais il en est à coup sûr un des plus accrocheurs. L’Australien avait d’ailleurs bien commencé la saison 2020 en chatouillant Rafael Nadal à l’ATP Cup avant d’être gêné par une blessure, puis d'être stoppé comme tout le monde par la propagation du Covid-19.