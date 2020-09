Tour après tour, la machine se met progressivement en chauffe. Finaliste de l'Open d'Australie en début d'année et tête de série numéro 2 de cet US Open, Dominic Thiem a passé son premier vrai test de la quinzaine new-yorkaise avec succès samedi sous les projecteurs du court Arthur-Ashe. L'Autrichien a ainsi étouffé les velléités du Croate Marin Cilic, ancien vainqueur du tournoi, en quatre sets (6-2, 6-2, 3-6, 6-3) et presque deux heures et demie de jeu (2h27 exactement). En huitième de finale, il affrontera l'un des hommes en forme du moment, Félix Auger-Aliassime.

En une dizaine de jours, Dominic Thiem a fait les ajustements nécessaires pour s'adapter aux courts plus rapides cette année de Flushing Meadows. Inquiétant lors du Masters 1000 de Cincinnati disputé sur le même site - il avait été balayé par Filip Krajinovic en deux sets -, le numéro 3 mondial a retrouvé de sa superbe. Pendant deux sets, il a même littéralement survolé les débats, ne commettant alors que 4 fautes directes pour 18 coups gagnants.

D'abord ultra-dominateur, Thiem a su endiguer la révolte de Cilic

Encore quelques scories à effacer

Comme il l'a lui-même admis après sa victoire, l'Autrichien a aussi profité des difficultés au démarrage de Cilic, clairement marqué physiquement après avoir passé 6h31 sur le court lors de ses deux premiers tours. Mais à New York, le Croate retrouve par intermittences les sensations qui lui avaient permis de soulever le trophée voici six ans. Augmentant son pourcentage de premières balles dans le 3e set (68 %), il a donné moins de temps à son adversaire à la relance, et son tennis percutant en un minimum de frappes de balle lui a permis de revenir quelque peu dans le match.

Thiem a alors perdu son rythme infernal et a frôlé la correctionnelle quand il a dû écarter des balles de break le premier dans la 4e manche. Plus offensif par la suite, il a lui-même ravi l'engagement adverse avant de conclure l'affaire, non sans difficulté, sur son service. Pour voir plus loin, il devra encore hausser le curseur et maintenir son intensité, car Félix Auger-Aliassime a impressionné face à Murray puis Moutet.

