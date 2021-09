Mais jusqu'où ira-t-il ? Après sa victoire 7-6 au cinquième set contre Stefanos Tsitsipas au tour précédent, dans ce qui restera sans aucun doute comme un des grands moments non seulement de la quinzaine mais de la saison, Carlos Alcaraz passait un test d'un tout autre genre dimanche soir face au vétéran allemand issu des qualifications, Peter Gojowczyk.

C'est sa capacité à digérer un tel exploit, physiquement et mentalement, qui était au cœur du problème. Le jeune Espagnol a résolu cette équation, non sans mal, mais il a fini par étouffer en cinq manches (5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 6-0) un Gojowczyk qui n'avait plus rien dans le moteur en fin de rencontre.

Le grand mérite du protégé de Juan Carlos Ferrero aura été de tenir bon quand tout ne lui souriait pas et de ne jamais se frustrer. Pourtant, il aura longtemps couru après le score sur un Grandstand tout acquis à sa cause. Mené une manche à rien puis deux sets à un, il a fini, lui le gamin de 18 ans, par faire exploser son adversaire. Moteur à sec et corps endolori, le malheureux Gojowczyk, qui avait passé plus de 13 heures sur les courts depuis son arrivée à New York, n'a pas tenu la distance.

20 breaks, 44 balles de break !

Une fois revenu à deux sets partout, Alcaraz avait fait le plus dur. Ce cinquième set ne pouvait moins ressembler à celui disputé 48 heures plus tôt contre Tsitsipas. Un 6-0 un peu rude pour Gojowczyk, qui n'y a inscrit que sept petits points. L'Allemand, tombeur notamment de Ugo Humbert au premier tour, a fini par payer ses trop nombreuses erreurs : 84 fautes directes sur l'ensemble d'un match qui aura par ailleurs été marqué par les difficultés des deux hommes au service, en témoignent les 20 breaks et les 44 balles de break cumulés.

Mais si sa prestation n'a pas eu l'éclat de celle de vendredi sur le court Arthur-Ashe, Carlos Alcaraz a néanmoins démontré qu'il avait de la suite dans les idées. Il était le plus jeune huitième de finaliste en Grand Chelem depuis Andrei Medvedev en 1992, il est désormais le plus jeune quart de finaliste depuis Michael Chang en 1990, à Roland-Garros. L'Américain était alors... tenant du titre à Paris. Alcaraz n'en est pas encore là, mais c'était une autre époque et selon les standards de la sienne, il avance tout de même diablement vite.

Au-delà des chiffres, c'est le charisme du jeune homme qui irradie à New York. Une scène taillée pour lui, et qui laisse un goût de reviens-y. Ce sera mardi, face à Félix Auger-Aliassime ou Frances Tiafoe. Pas une sinécure, certes, mais rien d'impossible non plus, pour peu qu'il lui reste assez de réserves après les efforts et les émotions des derniers jours.

