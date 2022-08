Tennis

US Open - 1er tour - Insolite : Zhang dégomme le capteur de let

US OPEN 2022 - En début de match le Chinois Zhang Zhizhen a renvoyé la balle juste au niveau du filet, faisant tomber le capteur de let. L'arbitre est intervenu pour arrêter le point et replacer l'objet dans la bande du filet. L'US Open est à suivre intégralité sur Eurosport.

00:00:50, il y a 26 minutes