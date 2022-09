Tennis

Alcaraz, la synthèse de Nadal, Djokovic et Federer

US OPEN 2022 - Sa précocité, sa progression, et son côté si "complet", comme une synthèse presque parfaite de Nadal, Djokovic et Federer. Un jeu analysé par nos trois acolytes, Arnaud Di Pasquale, Bertrand Milliard et Laurent Vergne dans DIP impact.

00:04:35, il y a 18 heures