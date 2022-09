Tennis

Jeu Set Maths US OPEN - Alcaraz homme pressé, Swiatek femme fatale : les stats qui ont fait Flushing 2022

US OPEN - Flushing Meadows 2022 restera comme une cuvée exceptionnelle pour le tennis. En raison de l'ascension fulgurante de Carlos Alcaraz qui aura tout emporté sur son passage : premier titre du Grand Chelem et place de n°1 mondiale, et de la confirmation d'Iga Swiatek, reine de la WTA par excellence. Mais ce n'est pas tout : Nadal, ou encore Garcia ont eu aussi leurs mots à dire.

00:04:10, il y a une heure