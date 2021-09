Cela pourrait être anecdotique, car ce n’est jamais qu’un set perdu dans un match au meilleur des 5 manches, et que, jusque-là, Daniil Medvedev avait dégoûté chacun de ses quatre premiers adversaires à Flushing Meadows. Face à Richard Gasquet, Dominik Koepfer, Pablo Andujar et Daniel Evans, le numéro 2 mondial avait, de façon presque désinvolte, largement dominé pour filer, de façon express, en quart à la faveur de victoires sans fioritures.

Enfin challengé, Medvedev a dû batailler : le résumé de sa victoire

Ce mardi, face à l’immense surprise Botic van de Zandschulp , qualifié qui avait passé 12 heures de plus (qualifications comprises) que le Russe sur les courts pour se hisser en quart, Medvedev a enfin montré quelques failles, perdant son premier set de la quinzaine. Non, il n’a pas été surpris d’entrée de match, puisqu’il menait déjà 6-3, 6-0 (!) lorsque, après avoir déjà sauvé trois balles de break dès le début du 3e acte, il a cédé son service et permis au 117e mondial de s’envoler, pour réaliser dans la foulée ce que personne n’avait fait cette année à Flushing Meadows.

US Open Cette fois, ce n'était pas une balade : Medvedev s'est employé pour écarter van de Zandschulp IL Y A 3 HEURES

La faute à une baisse de régime du protégé de Gilles Cervara ? "En fait, c’est plutôt lui qui a haussé son niveau de jeu, a répondu Medvedev sur le court après sa victoire. Dans les deux premiers sets, il faisait des erreurs. Je contrôlais le jeu. Mais dans le troisième il a commencé à manquer de moins en moins, à frapper avec plus de puissance et à être plus agressif. Ça a commencé à être plus compliqué pour moi", a décrypté le finaliste malheureux de 2019, après avoir encensé son adversaire, qu’il voit terminer d’ici peu "dans le top 30, ou top 50".

Je suis heureux de mon jeu dans le dernier set car j’ai dû perdre 2 points sur mon service

De quoi prouver que l’armure du joueur de 25 ans a aussi des fêlures, et qu’une sortie de route reste possible, même si, dans le Cube d'Eurosport, le principal intéressé ne se montrait pas plus inquiété que cela : "C’est le tennis, c’est un Grand Chelem, c’est pour voir ce genre de situations que ça se joue en 5 sets. C’est pourquoi c’est pratiquement impossible de gagner tous ses matches en trois sets. Je suis heureux d’avoir pu rester calme", a-t-il relativisé.

L’année passée, il n’avait pas concédé la moindre manche jusqu’en arrivant en demi-finale, avant d’être largement dominé, en 3 sets, par le futur vainqueur Dominic Thiem. Comme quoi, il n’y a jamais de recette miracle pour aller au bout. Néanmoins, dans la quête de son premier Grand Chelem en carrière, cela risque de donner des idées à son futur adversaire, qui sera soit le jeune Carlos Alcaraz , soit le à peine plus expérimenté Felix Auger-Aliassime, tête de série numéro 12, qu’il a dominé lors de leur seule confrontation, au Canada en 2018.

Mais que ces outsiders ne s’enflamment pas trop, car dans le 4e set, Medvedev a prouvé, à coup de jeux blancs (4 en 6 jeux de service), qu’il restait un redoutable serveur, difficile à bousculer, en témoigne son excellent pourcentage de réussite derrière sa première balle lors de ce quart de finale (83% de points gagnés).

"Je suis heureux de mon jeu dans le dernier set car j’ai dû perdre 2 points sur mon service (3 en réalité, NDLR)", appréciait le Russe après-coup. Quelques minutes après sa victoire, il était déjà tourné vers la suite : "Je veux faire mieux que lors de mes deux derniers participations (élimination en demi-finale), et franchir ce dernier pas, qui est le plus dur", comme il a pu s'en rendre compte en début d'année à l'Open d'Australie, où il avait été mangé par Novak Djokovic. Cette fois, il veut enfin inscrire son nom au palmarès du tournoi qui l’avait installé parmi les meilleurs joueurs du monde, il y a 2 ans.

Même pour Medvedev, Djokovic est dans une autre galaxie en finale à Melbourne

US Open Coup de fusil faramineux : Medvedev a contourné le filet pour claquer ce retour gagnant HIER À 05:44