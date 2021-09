Petit à petit, Félix Auger-Aliassime fait son nid en Grand Chelem. Deux mois après avoir brisé le plafond de verre des huitièmes de finale à Wimbledon, le Canadien a enchaîné à l’US Open après sa victoire autoritaire face à France Tiafoe en 8e de finale, en ouverture de la "night session" sur un stadium Arthur-Ashe, acquis à la cause du local, mais pas en mode furia non plus. Il a fallu quatre manches, et 3h23 de jeu, à la tête de série n°12 pour battre l’Américain (4-6, 6-2, 7-6, 6-4).

Cette victoire va ouvrir un beau boulevard à FAA pour disputer une première demi-finale en Grand Chelem. Car il affrontera la révélation Carlos Alcaraz, 18 ans, dans un choc 100% teenager mardi prochain en quart de finale. Si le protégé de Juan Carlos Ferrero a le profil d’empêcheur de tourner en rond, et ce n’est pas Stefanos Tsitsipas qui dira le contraire, il a quand même passé du temps sur les courts lors de ses deux dernières rencontres.

US Open New York, autographe, Tsonga... Auger-Aliassime répond aux questions des fans HIER À 11:56

Auger-Aliassime a justement contrôlé le temps passé sur le court depuis le début de l’US Open où il est apparu en contrôle depuis le départ. Surtout, il a semblé être particulièrement affûté physiquement et cela a été une des clés de sa victoire contre Tiafoe. A ce stade avancé du tournoi, nul doute que ce paramètre va compter, même si le jeune canadien a compris qu’il aurait une sacrée bataille devant lui. "C’est un super joueur. L’âge, c’est un juste un numéro. Il joue un tennis incroyable."

Plus d'informations à suivre...

Tiafoe fait le show : son improbable volée a régalé le public

US Open Le scalp de Rublev et une célébration à la LeBron : Tiafoe, en transe et en huitièmes HIER À 06:41