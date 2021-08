On ne verra plus Rafael Nadal sur les courts en 2021. Alors qu'il avait déjà zappé la saison sur gazon après sa demi-finale perdue à Roland-Garros face à Novak Djokovic, l'Espagnol a repris à Washington mais c'est dans la capitale américaine que sa saison s'est terminée, début août. "Sincèrement, je traverse une année où je souffre beaucoup plus du pied que je ne devrais", a expliqué Nadal, 34 ans, sur Twitter. C'est la première fois depuis 2016 que l'homme aux 20 Grands Chelems, comme ses compères Djokovic et Federer, achève une saison sans finale en Majeurs.

