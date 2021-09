Le Stadium Arthur-Ashe de Flushing Meadows est-il un endroit maudit pour les favoris ? Plus de 24h après les sorties de Stefanos Tsitsipas et Naomi Osaka sur ce même court, c'est Ashleigh Barty qui a été renvoyée à ses études après un match complètement fou. Un match qu'elle aurait dû gagner en trois sets vu qu'elle s'est retrouvée à un petit jeu de la victoire dans la 3e manche. Mais, la n°1 mondiale a été incapable de gagner ce match à sa portée. Devant un public conquis, Shelby Rogers est allée chercher un succès renversant (6-2, 1-6, 7-6). Elle affrontera la révélation Emma Raducanu en 8e de finale, lundi prochain.

Beaucoup de questions entourent ce match. Après celle sur le danger que représente le Arthur-Ashe pour les prétendantes et prétendants à la victoire, une autre vient rapidement à l'esprit : mais que s'est-il passé chez Ashleigh Barty ? La n°1 mondiale a proposé un match des extrêmes pour sa troisième, et dernière sortie, dans cet US Open. Si rater son premier set appartenait au champ des possibles, et c'est arrivé, la voir complètement coincer à deux points de la victoire, a été un événement bien étrange à vivre. Barty avait survolé les deux dernières manches de ce match. Rien n'avait préparé à la voir chuter du précipice.

US Open Un match en montagnes russes, pour un succès dingo : comment Rogers a renversé Barty IL Y A 28 MINUTES

Un match en montagnes russes, pour un succès dingo : comment Rogers a renversé Barty

Barty a perdu le contrôle

Après avoir concédé un sévère 6-2, l'Australienne avait retrouvé ses esprits, son jeu, sa première balle et complètement retourné la situation en se retrouvant à 2-6, 6-1, 5-2, service à suivre pour le match. C'est là que les choses se sont corsées et qu'il y a eu une bascule entre les deux joueuses.C'est le premier debreak, opéré à 5-2, qui a complètement bouleversé la fin de match. D'un côté, Barty a commencé à serrer le jeu et vouloir écourter les échanges avec des amorties mal senties, de l'autre Rogers a tout lâché.

Dans "la zone", comme on dit, la joueuse née à Mount Pleasant, en Caroline du Sud, a grignoté son retard, avant de revenir. Preuve de son niveau de jeu en fin de match, l'Américaine s'était procurée une première balle de debreak définitif, à 5-4, 30-30, suite à un superbe échange, conclu par un lob à la Andy Murray. Dans les cordes, Barty a sauvé celle-ci, puis elle est retombée dans ses travers en offrant le deuxième debreak sur un plateau.

Rogers, pas une inconnue pour Flushing

Direction ensuite le jeu décisif : très serré, celui-ci a vu la tête de série n°1 craquer à la toute fin, à 5-5, avec de nouveaux cadeaux, inhabituels chez elle. Rogers n'en demandait pas tant. C'est elle qui a décroché la timbale devant un public ravi. Il y a deux jours, elle avait pris rendez-vous avec lui sur Twitter.

L'actuelle 43e mondiale à la WTA n'est pas sortie de nulle part non plus. Il y a un an, elle avait disputé son premier quart de finale en Grand Chelem sur les mêmes courts de Flushing Meadows. C'était Naomi osaka, future lauréate, qui avait mis fin à son parcours. Un an plus tard, elle a tout pour éventuellement viser plus haut. Pour Barty, cette sortie de route a confirmé que la patronne du circuit féminin n'avait pas encore les clés pour briller à Flushing. Il faudra revenir.

US Open Brooksby le magnifique sort Karatsev et met le cap sur Djokovic IL Y A UNE HEURE