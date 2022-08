Tennis

DiP Impact - Instant nostalgie avant la retraite : les 3 matches de Serena Williams à l'US Open qui nous ont marqués

Aucune date officielle n'a été encore avancée, mais il est fort possible que Serena Williams joue son dernier tournoi professionnel à l'US Open, à New York devant son public. Avant cela, Arnaud Di Pasquale, Bertrand Milliard et Laurent Vergne nous racontent dans l'émission DiP Impact un match de l’Américaine à Flushing Meadows qui les a particulièrement marqués.

00:06:44, il y a une heure