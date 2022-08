Deux ans après son premier et à ce jour unique succès en Grand Chelem, Dominic Thiem va bien revenir sur la terre de son exploit. Absent en 2021 sur blessure, l'Autrichien traverse depuis son sacre en 2020, ou presque, une traversée du désert.

Sa 228e place au classement mondial en est la preuve, tout comme sa série de onze revers de suite à cheval sur 2021 et 2022. Récemment, le protégé de Nicolas Massu a quand même repris du poil de la bête du côté de Bastad et Gstaad où il a rejoué une demi-finale ATP. Les organisateurs de l'US Open ne l'ont pas oublié et l'ancien vainqueur sera bien de la partie grâce à une invitation.

Venus et Kenin aussi invitées, tout comme Tan

A Flushing Meadows, Thiem, bien loin encore d'approcher son meilleur niveau, tentera de s'imposer pour la première fois en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2021. Sa sortie à Roland-Garros dès le 1er tour avait peiné l'immense partie du public qui le tient en haute estime. Le reste des wild-cards a été réservé en grande partie à des Américains et notamment Ben Shelton, grande révélation de l'été 2022 , ou encore le vétéran Sam Querrey.

Ugo Humbert savait lui qu'il était invité pour le dernier Majeur de la saison, tout comme Harmony Tan chez les femmes. Dans les invitations féminines, on retrouve aussi Venus Williams, lauréate en 2000 et 2001, ou encore Sofia Kenin, sacrée à Melbourne en 2020.

