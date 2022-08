Tennis

Double dose de tweeners : Rafael Nadal et Iga Swiatek s'amusent face à Coco Gauff et John McEnroe : ce point en vidéo

US OPEN - Rafael Nadal, Iga Swiatek, Coco Gauff et John McEnroe ont participé mercredi à Flushing Meadows à un double caritatif, en soutien à l'Ukraine, en marge du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année (29 août-11 septembre). Voici un point remporté par l'Espagnol et la Polonaise, avec un coup entre les jambes chacun. McEnroe a fini par être un peu court à la volée. La séquence en vidéo.

00:00:44, il y a 20 minutes