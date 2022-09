Tennis

Coups de génie et roi du "hotshot" : Le Top 5 d'Alcaraz dans cet US Open

US OPEN - Carlos Alcaraz s'est non seulement hissé en finale à Flushing Meadwos, mais le jeune Espagnol a aussi mis le feu au court Arthur-Ashe en accumulant les points plus spectaculaires les uns que les autres. Avant son duel décisif dimanche contre Casper Ruud, retrouvez les cinq points les plus fous remportés par Alcaraz depuis le début de la quinzaine.

00:02:10, il y a une heure