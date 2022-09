Il ne tient plus son destin entre ses mains. Mais Rafael Nadal reste un potentiel numéro 1 mondial. Lundi, l'Espagnol a été éliminé en quatre manches par Frances Tiafoe. Il peut néanmoins toujours décrocher la timbale et revenir au sommet. Mais pour ceci, une question sine qua none : que Casper Ruud et Carlos Alcaraz n'atteignent pas la finale. Si l'un des deux s'y hisse, c'en sera fini de l'hypothèse "Nadal numéro 1".